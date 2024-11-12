العراق يتحفظ على عبارة “حل الدولتين” في بيان القمة العربية الإسلامية

العراق يتحفظ على عبارة “حل الدولتين” في بيان القمة العربية الإسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر العراق وإيران وتونس، أمس الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، تحفظهم على مفردة “حل الدولتين” في جميع القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، محذرين من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية.

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