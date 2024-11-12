العراق يتحفظ على عبارة “حل الدولتين” في بيان القمة العربية الإسلامية

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مجلس الوزراء يوصي معالجة “القضايا الفنية” قبل إجراء التعداد السكاني في الإقليم
السوداني ونيجيرفان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
المشهداني يدعو الكتل السياسية لمغادرة خلافاتها
المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة
الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي
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مجلس الوزراء يوصي معالجة “القضايا الفنية” قبل إجراء التعداد السكاني في الإقليم
المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة
رشيد في مؤتمر كوب 29 لم يتطرق إلى استمرار إيران بقطع المياه عن العراق
الاستثمار الوطنية:(249) مشروعاً متلكئا في العراق
اليوم..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
خبيراقتصادي:”الاندومي” بوابة تهريب الدولار إلى الخارج
مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران
حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب
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