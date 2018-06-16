العراق يرفض قرار الجامعة العربية بشأن تأييده لشرعية تحرير ميناء الحديدة من الحوثيين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نأى العراق بنفسه عن مضمون البيان الختامي الذي صدر مساء الخميس الماضي في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، المتعلق بالوضع في اليمن.وأكد بيان الجامعة على نحو ضمني تأييده للعمليات العسكرية في الحديدة، من خلال تضمنه دعم طلب الحكومة الشرعية من قوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية، وبشكل خاص في ميناء الحديدة، وضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.وشدد البيان على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وكانت القمة العربية التي عقدت بالسعودية في أبريل الماضي، قد أكدت مساندة جهود التحالف العربي في اليمن، ووحدة اليمن ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.