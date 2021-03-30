العراق يتسلم رفات أحد العراقيين من الكويت

العراق يتسلم رفات أحد العراقيين من الكويت
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن رئیس لجنة شؤون الأسرى والمفقودین في وزارة الخارجیة الكویتیة ربیع العدساني، تسلیم دولة الكویت للسلطات العراقیة رفات أحد المفقودین العراقیین تم العثور علیھ في شھر شباط الماضي بجزیرة بوبیان شمالي البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عن العدساني على ھامش مراسم التسلیم، إنه “تم تحت مظلة اللجنة الثلاثیة واللجنة الفرعیة المنبثقة عنھا تسلیم الرفات للجانب العراقي ممثلا بوكیل وزارة الخارجیة العراقیة للشؤون القانونیة والعلاقات متعددة الأطراف الدكتور قحطان الجنابي وبحضور الصلیب الأحمر الدولي”.وأضاف العدساني، أن “ھذا التعاون یأتي انطلاقا من حرص دولة الكویت على التعامل بشفافیة في المواضیع الإنسانیة واستمرارا لجھود اللجنة الثلاثیة المبذولة على مدى السنوات الماضیة”.وأوضح أنه “سبق لدولة الكویت أن قامت عبر جھود اللجنة الثلاثیة والبروتوكولات الموقعة في ھذا الشأن وكذلك المعلومات المقدمة من الجانبین البریطاني والأمریكي لاجتماعات اللجنة الثلاثیة بالتعاون في البحث عن مواقع وتحدید مواقع دفن لمفقودین عراقیین داخل الكویت”.

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