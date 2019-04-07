العراق يتسلم وجبة جديدة من طائرات أف 16

العراق يتسلم وجبة جديدة من طائرات أف 16
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع، الاحد، وصول وجبة جديدة من طائرات F 16 الى العراق.وقالت الوزارة في بيان ، إن “6 طائرات من طراز F) 16( وصلت اليوم إلى قاعدة بلد الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة”.واضافت الوزارة، أن “قائد القوة الجوية كان في استقبال الطائرات”.وتأتي هذه الوجبة ضمن سلسلة وجبات التي من المفترض ان يتسلمها العراق منذ سنوات مضت في إطار الاتفاقية مع الولايات المتحدة في 2011 والتي تنص على  توريد العراق 36 مقاتلة من طراز “إف- 16” بقيمة 4.5 مليارات دولار. 

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