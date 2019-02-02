العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن

العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
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 الرمادي/شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت (2 شباط 2019)، 1300 قطعة اثرية نادرة من السلطات الأردنية.وأعرب عبد المهدي، في بيان نقله مكتبه الإعلامي، عن “شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز، لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق “.وأكد أن “هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والأردن”.وأشار الى أنه “تم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة” .

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