العراق يتصدر قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا لشهر تشرين الأول الماضي

العراق يتصدر قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا لشهر تشرين الأول الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تصدر العراق قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أمريكا ، خلال شهر  تشرين الأول الماضي. وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية ، ان قيمة صادرات العراق والسعودية وليبيا والإمارات النفطية ، بلغت 1.58 مليار دولار لأميركا الشهر الماضي .وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام لـ4 دول وهي: العراق، والسعودية، وليبيا، والإمارات إلى الولايات المتحدة نحو 18.687 مليون برميل في شهر أكتوبر/تشرين الأول بقيمة بلغت 1.581 مليار دولار. وتصدر العراق قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا في أكتوبر، حيث بلغت قيمة صادراته 574.86 مليون دولار لكميات بلغت نحو 7.48 ملايين برميل، بينما صدّر خلال سبتمبر/أيلول الماضي 7.5 مليون برميل بقيمة 563.35 مليون دولار.

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