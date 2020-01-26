العراق يتلقى دعوة للمشاركة في غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية

العراق يتلقى دعوة للمشاركة في غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقى الاتحاد العراقي الاولمبي لكرة القدم، دعوة للمشاركة في بطولة غرب اسيا 2020.وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح ، ان ” منتخبنا الاولمبي يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة غرب اسيا تحت 23 عاماً”.واوضح ان “البطولة ستقام خلال شهر حزيران من هذا العام في العاصمة اللبنانية بيروت”، مبينا ان “الاولمبي سيتواجد في البطولة”.وكان الاولمبي قد ودع بطولة غرب اسيا تحت 23 عاما بتايلند والتي تختتم منافساتها اليوم الاحد.

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