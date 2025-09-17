العراق يجدد التأكيد على تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع روسيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ، أمس الثلاثاء، أن جدية الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية مع روسيا. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له، بحضور السفير الروسي لدى بغداد”. ورحب الأعرجي، بـ”الوفد الضيف مثمناً زيارته إلى العراق”، مشيرا إلى أن “الحكومة العراقية تتجه إلى انفتاح واسع للتعاون مع جميع دول العالم، من أجل المصالح المشتركة التي تجمعها”. وأضاف، أن “اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل استمرار التعاون وعلى جميع الصعد”. وأشار إلى أن “هذه الزيارة، تأتي تحضيراً للقاء المرتقب بين رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة العربية التي ستعقد في موسكو ويترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”. وأوضح، أن “الجانبين ناقشا، جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، بضمنها تبادل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيا والتدريب في مجال أمن الحدود والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والمخدرات”. وتابع، “كما جرى أيضاً، بحث التطورات الأخيرة الجارية في المنطقة والجهود المبذولة من قبل حكومتي البلدين، لإيقاف الصراع الدائر في قطاع غزة والتوجه نحو الحلول الدبلوماسية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”. وأكد الأعرجي، أن “الحكومة العراقية جادة وحريصة على تطوير العلاقات الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية والاستثماريّة بين العراق وروسيا “. 

