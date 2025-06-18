العراق يجدد دعواته بإيقاف الحرب على إيران

العراق يجدد دعواته بإيقاف الحرب على إيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء (18 حزيران 2025)، لنظيره الفرنسي أهمية الحيلولة دون توسع رقعة الحرب.وذكر بيان لوزارة الخارجية ، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد الخطير الناتج عن الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.وأكد الجانبان حسب البيان خلال الاتصال “تطابق وجهات النظر بشأن خطورة الوضع الراهن”.وشددا على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العمليات العسكرية من جميع الأطراف”، محذرين من أن “استمرار التصعيد سيقود إلى أزمات دولية أوسع، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإنساني”.وأضاف البيان، أنه “جرى التأكيد على أهمية الحيلولة دون توسع رقعة الحرب أو انجرار أطراف دولية وإقليمية إضافية إليها، بما يهدد الأمن والاستقرار العالميين”.وشدد فؤاد حسين على “ضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدور مباشر وفعّال في الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات”.وتابع البيان أن “الطرفين اتفقا على أهمية تنسيق المواقف الدولية لدعم المسار التفاوضي، باعتباره السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة والعالم تداعيات خطيرة لا تُحمد عقباها”.

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