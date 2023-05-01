العراق يجمع 24 ميدالية في ألعاب القوى في بطولة آسيا للناشئين

العراق يجمع 24 ميدالية في ألعاب القوى في بطولة آسيا للناشئين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق منتخب العراق لألعاب القوى، ميدالية برونزية جديدة في بطولة آسيا للناشئين المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي اختتمت مساء امس الأحد.وتمكن العداء مصطفى محسن حزام من خطف الميدالية البرونزية في سباق 2000 متر موانع، بزمن 6.01.97 دقيقة، ليحل ثالثًا في الترتيب النهائي. وتعد برونزية مصطفى محسن هي الثانية للعراق بالبطولة، وسبق أن حقق زين العابدين مخلص الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر.وفي سياق متصل، أشادت اللجنة الأولمبية العراقية بإنجاز اتحاد ألعاب القوى بعد حصول المنتخب العراقي على المركز الثالث في بطولة غرب آسيا. وجمع منتخب العراق 24 ميدالية “8 ميداليات ذهبية و7 فضيات و9 برونزيات” ليأتي ثالثا خلف قطر والبحرين.وأحرز الميداليات الذهبية “كرار رعد وعبد السجاد سعدون ومروة قيس ومريم عبد الحميد وآسيا عزيز وكردستان به مو جمال وعذراء نبيل وبنين أحمد”.

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