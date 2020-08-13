العراق يحتج “بشدة” على الاعتداء التركي

العراق يحتج “بشدة” على الاعتداء التركي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز على خلفية مقتل عدد من عناصر حرس الحدود العراقي بقصف جوي تركي الثلاثاء الماضي .وجاء في بيان للخارجية ، إنها “استدعت سفير جمهوريّة تركيا في العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها القصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل ، وما تسبّب به من استشهاد ضابطين، وجنديّ من الجيش العراقيّ”.وأضافت، أن “المُذكّرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركيّ، حملت حُكُومة الأخير مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه المُعتدِين”.وشدّدت الوزارة في المُذكّرة على “ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة، التي استهدفت ولأوّل مرّة قادة عسكريّين عراقيّين كانوا في مهمّة لضبط الأمن في الشريط الحُدُوديّ بين البلدين”.

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