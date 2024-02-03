العراق يحتج على استهداف ميليشيا الحشد الإرهابية من قبل القوات الأمريكية

العراق يحتج على استهداف ميليشيا الحشد الإرهابية من قبل القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استدعت وزارة الخارجية، اليوم السبت، القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد احتجاجا على عدوان بلادها الاخير. وذكرت الوزارة، في بيان ، انه “احتجاجاً على العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر، لعدم تواجد السفيرة الأمريكية”.وأضافت، أن “ذلك يأتي لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم مساء يوم أمس الجمعة “.

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