العراق يحتضن الدورة الـ15 للألعاب الرياضية العربية

العراق يحتضن الدورة الـ15 للألعاب الرياضية العربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الخميس، أن وزراء الشباب والرياضة العرب اعتمدوا استضافة العراق للدورة الـ15 للألعاب الرياضية العربية عام 2025.وقال رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “وزراء الشباب والرياضة العرب يعتمدون إستضافة العراق للدورة الـ15 للألعاب الرياضية العربية عام 2025”.واوضح أن “الوزراء العرب يؤكدون ضرورة رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية وسط ترحيب الجميع، في ختام أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب”.واضاف رياض، أن “الوزراء أكدوا على ضرورة العمل لمنح العراق حق استضافة البطولات العربية والآسيوية والدولية في الألعاب والفعاليات الأخرى”.

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