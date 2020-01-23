العراق يحتل المرتبة الثالثة في “الزورخانة”

العراق يحتل المرتبة الثالثة في “الزورخانة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- احتل المنتخب الوطني العراقي، المركز الثالث في بطولة العالم الثالثة للمصارعة التقليدية “الزورخانة” والتي أقيمت في ايران.وتوجت ايران بالبطولة التي جرت في مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية شمال شرق البلاد، حيث جرت البطولة بمشاركة 100 لاعب من 21 دولة.وتوج منتخب ايران بالبطولة بحصوله على 146 نقطة فيما جاءت آذربيجان في مركز الوصافة برصيد 130 نقطة وحل العراق في المركز الثالث برصيد 116 نقطة.واستطاع اللاعب العراقي جابر صبري عبد الأمير، ان يحصد المركز الأول في منافسات الكبادة “القوس” متفوقاً على الإيراني سوران الله مرادي والاذربشيجاني محمد نور اعلى سالم اوف و البنغلاديشي سري ساروت جنورا راي. 

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