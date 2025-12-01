العراق يحرز المركز الأول في بطولة الكلاسيك فيزيك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تُوِّج البطل العالمي علي القيسي، امس الأحد، بلقب بطل أبطال العالم 2025 بعد إحرازه المركز الأول وتفوقه على جميع الفائزين في فئات الكلاسيك فيزيك، وذلك ضمن بطولة العالم التي اختتمت قبل قليل في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي نتائج لاعبي المنتخب الوطني العراقي في فئة الكلاسيك فيزيك ضمن البطولة المقامة في السعودية، فوز البطل العالمي علي القيسي بالمركز الأول لطول 172 سم، متربعاً على عرش بطل أبطال العالم، وحصول علي مروان على المركز الثالث، بينما حصل منتظر محمود، على المركز الخامس في فئة الكلاسيك فيزيك لطول 169 سم.

كما فاز حسين علي، بالمركز السادس في فئة الكلاسيك فيزيك لطول 172 سم، بالإضافة إلى فوز أمير صباح بالمركز الثالث في فئة الكلاسيك فيزيك لطول 175 سم، وحصول علي الأكبر على المركز الثالث في بطولة العالم.

فيما حصل سجاد علي، على المركز الخامس في فئة الكلاسيك فيزيك لطول 178 سم، فضلاً عن حصول محمد أحمد، على المركز السادس في فئة الكلاسيك فيزيك لطول 180 سم فما فوق.