العراق يحرق غازه من أجل شراء مزيداً من الغاز الإيراني بمليارات الدولارات على حساب عجزه المالي

العراق يحرق غازه من أجل شراء مزيداً من الغاز الإيراني بمليارات الدولارات على حساب عجزه المالي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، أن وزيرها ماجد حنتوش، سيجري الأسبوع المقبل مفاوضات في إيران، لزيادة كميات الغاز الإيراني المستورد من 20 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يوميامقابل الاستمرار بحرق الغاز العراقي وعدم استثماره وطنيا.والغاز الذي ترغب بغداد في زيادة كميات وارداته، يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء، في مسعى لاحتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، مع قرب حلول فصل الصيف الحار في البلاد.وقالت الوزارة في بيان، إن “حنتوش، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى إيران، للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الكهرباء”.وتزود إيران العراق، بمقدار 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، “وهذه الكمية لا تلبي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد عليه، والتي تصل الحاجة الفعلية لها خلال الصيف إلى 70 مليونا”، وفق البيان.كما سيبحث وزير الكهرباء ملف الديون المستحقة لإيران على العراق، “البالغة قرابة 4 مليارات دولار”، بحسب البيان.وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات خلال وقت الذروة، وفقا مسؤولين في القطاع.ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات.ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء بفعل النفوذ الإيران والغساد الحكومي، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

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