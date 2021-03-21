العراق يحصد ستة أوسمة رياضية في بطولة تونس البارالمبية

العراق يحصد ستة أوسمة رياضية في بطولة تونس البارالمبية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أضاف المنتخب الوطني العراقي البارالمبي وساما فضيا واحدا حققه البطل ادريس سامي في فعالية 200 متر في اختتام بطولة الجائزة الكبرى التي جرت في تونس والمؤهلة الى نهائيات دورة طوكيو البارالمبية ،محققاً بذلك رقما جديدا من الممكن ان يؤهله الى الدورة البارالمبية في طوكيو الصيف المقبل.وحصلت اللاعبة الناشئة فاطمة فاضل في فعالية 200 متر T 35 على المركز الخامس ورقما شخصيا جديدا من ممكن ان يؤهلها الى طوكيو.وبذلك يكون العراق قد حصل من خلال لاعبي اتحاد العاب القوى البارالمبي التابع للجنة البارالمبية العراقية على ستة اوسمة ملونة مكونة كالاتي : وسام ذهبي واحد، ثلاثة أوسمة فضية، وسامان برونزيان.

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