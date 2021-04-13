العراق يحصد 14 وساما في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية

العراق يحصد 14 وساما في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق -حصد منتخب العراق المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية، التي أقيمت على مدى يومين واختتمت فعالياتها امس الاثنين، في مدينة مشهد الإيراني بعد أن حصد 14 وساما متنوعا.جاء ذلك في أول مشاركة لألعاب القوى بعد إغلاق المدن جراء اجتياح جائحة كورونا منذ العام الماضي.ونجح الاتحاد العراقي في التحضير جيدا للبطولة رغم الإمكانيات البسيطة المتاحة، عبر تنظيم جدول السباقات المحلية، مما حافظ على بقاء اللاعبين والأندية ضمن أجواء المنافسة، الأمر الذي أسهم في انتقاء الأفضل من بينهم للمشاركة مع المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى.وحصد المنتخب العراقي ذهبيتين وبرونزية بإجمالي 4 ذهبيات وبرونزية في اليوم الأول من السباق.وبدأ لاعبوا المنتخب الحصاد في سباق 400 م وكانوا على موعد مع وسامين في هذه الفعالية.وحقق طه حسين ياسين ميدالية ذهبية في زمن 46.22 ثانية، بينما حصد زميله محمد عبد الرضا جنجون البرونزية بنفس السباق بزمن 47.31 ثانية.وفي سباق 100م تمكن اللاعب حسين علي ناهي من خطف الميدالية الذهبية في زمن قدره 10.45 ثانية.كما خطف محمد سعد الميدالية الذهبية في سباق 110 م حواجز بزمن قدره 14.08 ثانية.وحقق لاعبو العراق للتتابع 4×100م المؤلف من فلاح عبد الزهرة وأكثم يونس وحسنين حسين وحسين علي ناهي الوسام الذهبي.وختم اللاعب حسين فلاح حصاد المنتخب ببرونزية الوثب العالي بقفزة ارتفاعها 2.15 متر، لتكون الحصيلة لليوم الأول 4 ذهبيات وبرونزيتين.وفي اليوم الثاني، افتتح المشوار اللاعب حسين ثامر ليخطف برونزية رمي المطرقة، برمية بلغت مسافتها 58.66 متر، فيما حصد طه حسين ذهبية سباق 200 متر، بزمن 20.98 ثانية.ونال أمير فالح ذهبية القفز بالزانة، محققا ارتفاعا قدره 5 أمتار ليتوج بالذهبية، في حين حصد لاعب العشاري عبد السجاد سعدون الميدالية الذهبية بعدما جمع 7270 نقطة، بينما خطف محمد عبد الله فضية سباق 3000 متر موانع.وفي منافسات رمي الرمح، حل يونس محسن ثانيا برميته بلغت 76.82 متر، فيما جاء زميله كرار رعد ثالثا برمية بلغت 72.25 متر.وفي ختام اليوم الثاني، حصد المنتخب في سباق 4× 400 متر 8 ميداليات عبر طه حسين وياسر علي وأحمد فاضل ومحمد عبد الرضا.وتصدر العراق جدول الميداليات في اليوم الثاني بـ 8 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات.ومن بين الإنجازات التي حققها لاعبو العراق، تحطيم 3 أرقام عراقية في البطولة.إذ حطم العداء طه حسين الرقم العراقي في سباق 200 برقم بلغ 20.89 ثانية، مسجلا رقما جديدا.كما كسر يونس محسن الرقم القياسي في رمي الرمح وحقق مسافة جديدة بلغت 76.82 متر.وفي سباق العشاري تمكن عبد السجاد سعدون من تحطيم الرقم بعد أن جمع 7270 نقطة.

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