العراق يدخل دائرة التجويع..ترامب يفرض ضريبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران

العراق يدخل دائرة التجويع..ترامب يفرض ضريبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، في تغريدة على منصة X، إنّ “اي دولة تحافظ على علاقات تجارية مع إيران ستخضع لضريبة بنسبة 25٪ على انشطتها التجارية في الولايات المتحدة”، في تصعيد جديد ضمن مسار خنق طهران اقتصاديا والضغط على شركائها.ووفق متابعين، فإنّ هذا التهديد، اذا جرى تطبيقه بصيغته المعلنة، يضع دول الجوار، وبينها العراق، داخل دائرة الاستهداف، بحكم تشابك المصالح الاقتصادية والتجارية مع إيران، وارتباط بغداد بعقود استيراد للطاقة والغاز والسلع المختلفة من طهران.ويرى مراقبون أنّ الرسالة الامريكية لا توجّه لإيران وحدها، بل تشمل ايضا الدول التي واصلت التعامل معها، في إشارة واضحة إلى أنّ كلفة الإبقاء على العلاقات التجارية مع طهران قد تتحول إلى عبء مباشر على اقتصادات تلك الدول واسواقها في الولايات المتحدة.ويشيرون إلى أنّ العراق يعتمد، في جزء واسع من استيراد السلع والبضائع الأساسية، على الأسواق الإيرانية، ما يعني أنّ أيّ تصعيد اقتصادي من هذا النوع قد ينعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق العراقية، سواء عبر ارتفاع كلفة الاستيراد أو اضطراب تدفّق السلع، بما يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطن في حال المضي بهذا المسار الأمريكي إلى نهاياته.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *