العراق يدعو أذربيجان إلى فتح قنصلية لها في أربيل

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مصدر مطلع: الشرع ” ربما يحضر لقمة بغداد بحماية أمريكية”
نائب يعلن انسحابه من ائتلاف المالكي ويلتحق بائتلاف عمار
السوداني :أنا في خدمة المرجعية ومؤسساتها المتنوعة
نائب:رئاسة مجلس النواب فاشلة وفاسدة وهي أس خراب البرلمان
عبد اللطيف:بيان مجلس التعاون الخليجي تدخل سافراً واستصغاراً للحكومة والشعب العراقي
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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عبد اللطيف:بيان مجلس التعاون الخليجي تدخل سافراً واستصغاراً للحكومة والشعب العراقي
نائب ولائي:سنجعل الحشد وزارة ونحل الجيش من خلال دمجه بالحشد لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية
القانونية النيابية: العمر التشريعي والرقابي للبرلمان ” أنتهى”
مصدر أمني: تعزيزات عسكرية تركية مكثفة تصل معسكرها الكبير في بعشيقة
نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
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