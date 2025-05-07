العراق يدعو أذربيجان إلى فتح قنصلية لها في أربيل

العراق يدعو أذربيجان إلى فتح قنصلية لها في أربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين  خلال المؤمر الصحفي مع نظيره الاذربيجاني ،الأربعاء، إنه “تمت الإشارة الى مسألة رحلات الطيران بين البلدين سواء كانت من باكو الى مطار بغداد ام من باكو الى مطار أربيل أو من العاصمة الآذرية الى مطار النجف و بالعكس”، مؤكدا “ضرورة إعادة هذه الرحلات الجوية ليكون هناك تفاعل مجتمعي، ويكون هذا التفاعل أساسا لبناء العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين”.وأضاف “أكدنا على أهمية تبادل الزمالات الدراسية وارسال الطلاب العراقيين الى أذربيجان وبالعكس”.كما استطرد حسين بالقول، “أكدنا على حل جميع الخلافات والتوترات بين الهند وباكستان بالطرق السلمية”، محذرا أن “الدولتين تمتلكان سلاحا نوويا، وهناك مخاطر جدية في هذا الاطار، ويجب حل هذه المسائل عن طريق الحوار”.وقال : تحدثنا عن التهديدات الموجودة في المنطقة وحل هذه المسائل يجب أن يكون بالحوار”.كما دعا وزير الخارجية العراقي الى “ضرورة فتح القنصلية الأذربيجانية في أربيل”، مردفا بالقول إنه “تم التأكيد على ذلك وفتح هذه القنصلية”.وتابع حسين القول إنه “كانت هناك عناصر نسائية كانت جزءا من تنظيم داعش الارهابي، وهذه العناصر من أذربيجان ومسجونات في العراق، وتحدثنا عن ظروفهن وكيفية اعادتهم الى أذربيجان”.من جهته قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في المؤتمر ذاته، إن “البلدين كانا ما يدعمنا بعضهما البعض استنادا الى الأعراف الدولية، وستواصل أذربيجان هذا الدعم في اطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز”.وأكد على تفعيل مجلس الأعمال الأذري العراقي، والتعاون في تنفيذ المشاريع الخدمية والصحية والاقتصادية، مشددا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.ومضى بايراموف، بالقول “أكدنا على وجوب تحقيق الاستقرار في سوريا، و تطرقنا الى الأوضاع الإنسانية في غزة، و أكدنا على ضرورة حماية المدنيين وأن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، والسبيل الوحيد لذلك هو تحقيق السلام وحل الدولتين”، مشددا على إيقاف التوترات بين الهند وباكستان.

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