العراق يدعو إلى الأستمرار في دعم غزة وإيقاف الحرب عليها

العراق يدعو إلى الأستمرار في دعم غزة وإيقاف الحرب عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، امس الإثنين، إلى تحرك دولي عاجل لدعم غزة.وذكر بيان للخارجية ، أن “الوزير فؤاد حسين، ترأس اليوم  أمس الاثنين، وفد جمهورية العراق المشارك في “مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية في غزة”، والذي شهد مشاركة دولية رفيعة المستوى”.وتابع البيان، أن “الوزير ألقى كلمة في المؤتمر، شدد فيها على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى معالجة التصعيد الخطير في المنطقة، لاسيما الحرب المستمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا ودول المنطقة الأخرى”.وشدد حسين، على “الموقف الموحد تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون”.وأشار إلى “استمرار الاحتلال في عدوانه الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، فضلاً عن تدمير المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين ودور العبادة”.وأكد الوزير على “ضرورة وضع حد للحصار المفروض على غزة”، مجددا “موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية.ودعا إلى “تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.ورحب الوزير، بـ”قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 تشرين الثاني 2024، والذي تضمن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال ووزير دفاعها السابق”، داعياً “الدول إلى الالتزام بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ هذا القرار”.ودعا حسين “الدول إلى زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني، ومعالجة الجرحى، وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية، إلى جانب تعزيز الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”، مشددا على “ضرورة حماية عمل الوكالة من محاولات الاحتلال لتقويضها.”وبحسب البيان، فإن “العراق أعاد طرح مبادرته التي قدمت في مؤتمر القاهرة للسلام عام 2023، لإنشاء صندوق لدعم غزة، مطالباً بتوزيع الالتزامات بين الدول بطريقة منهجية ومدروسة”.

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