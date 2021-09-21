العراق يدعو الجامعة العربية لإرسال “مراقبين” للانتخابات العراقية

العراق يدعو الجامعة العربية لإرسال “مراقبين” للانتخابات العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، الجامعة العربية إلى إرسال مراقبين للمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة.وذكرت الخارجية، في بيان ، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، شارك يوم امس الاثنين، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاري، والذي عقد بمُقر البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المُتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامّة للأمم المُتحدة، برئاسة أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجيَّة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة الـ156 للجامعة العربيَّة ، وبمُشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربيَّة.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع، بحث عدد من المُوضوعات المُدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المُتحدة في دورتها الـ76، وأهميّة تعزيز العمل العربيّ المُشترَك، وتوحيد المُواقف إزاء القضيه الفلسطينيّة والتحديات التي تواجهها دول المنطقة”.وأشار حسين، إلى “الأعداد والتهيئة للانتخابات المُبكره ووصول المُراقبين الدولييّن، حيث قرر مجلس الأمن للأمم المُتحدة قراراً بدعم العراق في المسيرة الانتخابيّة، وبناء عليه تم إرسال المُراقبين”، داعياً الجامعة العربيَّة إلى “إرسال مُراقبين أسوة بالمُنظمة الدوليَّة والاتحاد الأوروبيّ”.وفي جانب آخر من مداخلته، تطرق الوزير إلى “مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ومخرجاته”، معلناً أن “اللجنة الوزارية للمُؤتمر سوف تعقد إجتماعاً في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامّة للأمم المُتحدة”.وأكّد، أنَّ “مُؤتمر بغداد، سيتحول إلى منصة دائمة لإدامة الحوار بين الدول المعنية ولخلق حالة التعاون والاستقرار في المنطقة وبناء المُشتركات الاقتصاديّة، وحماية العراق من التهديدات الخارجيَّة”.

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