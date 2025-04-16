العراق يدين المحاولات الهادفةَ إلى زعزعةِ أمنِ المملكة الأردنية واستقرارها

العراق يدين المحاولات الهادفةَ إلى زعزعةِ أمنِ المملكة الأردنية واستقرارها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن ادانة العراق للمحاولاتِ الهادفةَ إلى زعزعةِ أمنِ المملكة الأردنية واستقرارها.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزارةُ الخارجيّة تُعرب عن تضامنِ جمهوريّةِ العراقِ الكاملِ مع المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ الشقيقة، وتُدينُ بأشدِّ العباراتِ المحاولاتِ الهادفةَ إلى زعزعةِ أمنِها واستقرارِها، لما تُشكِّله من مساسٍ خطيرٍ بالسِّلمِ المجتمعي، وانتهاكٍ لمبادئِ السيادةِ الوطنيّةِ وأحكامِ القانونِ الدولي”.واكِّدُت الوزارةُ، وفقاً للبيان، “وقوفَ العراقِ الثابتَ إلى جانبِ المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ في مواجهةِ أيِّ تحدّياتٍ تَمسُّ أمنَها واستقرارَها، فإنَّه يرى في استقرارِ الأردنِّ دِعامةً أساسيّةً لتحقيقِ التوازنِ والازدهارِ في المنطقة”.وجدِّدُ العراقُ، بحسب البيان، “التزامَهُ الراسخَ بتعزيزِ أواصرِ التعاونِ الأخويِّ مع المملكةِ الأردنيّة، ودَعمِ الجهودِ كافةً الراميةِ إلى صونِ الأمنِ والاستقرار، وذلك انسجاماً مع مبادئِ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ والشرعيّةِ الدوليّة”.وشددت الوزارةُ على أنَّ “أمنَ المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ يُعَدُّ جزءاً لا يتجزَّأُ من أمنِ المنطقة”، داعيةً المجتمعَ الدوليَّ إلى “اتخاذِ مواقفَ فاعلةٍ في مواجهةِ أيِّ محاولاتٍ تهدفُ إلى الإخلالِ بالاستقرار”.

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