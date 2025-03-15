العراق يرحب باتفاق “السلام” بين أذربيجان وأرمينيا

العراق يرحب باتفاق “السلام” بين أذربيجان وأرمينيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بالتوصل إلى اتفاق “سلام تاريخي” بين دولتي أذربيجان وأرمينيا.وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز، معبرة عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في بناء مستقبل أفضل للشعبين.كما وثمّنت الخارجية العراقية، الجهود الدبلوماسية التي ساهمت بتحقيق هذا الانجاز الذي وصفته بـ”المهم”.وأعربت عن أملها أيضا أن يكون هذا الاتفاق بداية لعهد جديد من العلاقات الودية والتعاون المثمر بين الدولتين، ويعزز فرص التعايش السلمي والتنمية المستدامة في المنطقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *