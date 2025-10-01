العراق يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

العراق يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الامريكية دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.وأشادت الوزارة في بيان اليوم،” بما تضمنه الإعلان من مقترحات تتعلق بوقف الحرب، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التأكيد على عدم السماح بضم الضفة الغربية.كما اعربت الخارجية العراقية عن “أملها في أن تُسهم هذه المقترحات في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى الفلسطينيين في القطاع دون قيود، ومنع أي محاولات لتهجيرهم”.وكان رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد أعرب، يوم أمس الثلاثاء، عن ترحيبه بالخطة الشاملة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لإنهاء الصراع القائم في قطاع غزة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *