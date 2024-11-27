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تحالف الفتح:الانتهاك التركي للسيادة العراقية بتواطؤ حزب بارزاني
العراق بالمرتبة (51) عالميا ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم
مصدر قضائي:إصدار أمر قبض بحق مستشار رئيس الوزراء (يزن) بجريمة الابتزاز المالي
مصدر حكومي:التحقيق في فساد كبير في ديالى
العراق يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني
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شروط إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
هجمات صاروخية بين موسكو وكييف تستهدف طاقة البلدين
إسرائيل توافق “مبدئياً” على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
بريطانيا:نتنياهو وغالانت سيعتقلان إذا دخلا المملكة المتحدة
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العراق بالمرتبة (51) عالميا ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم
اليوم..أسعار صرف الدولار=151,000 ديناراً
وزارة النفط:أكثر من (103) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال الشهر الماضي
تركيا تعلن عن تنفيذ استثمارات في طريق التنمية بمبلغ (19.9) مليار دولار
وزيرة الإتصالات:اختيار السوداني لشركة فودافون للإتصالات لأنها “ماركة عالمية”!
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
مصدر حشدوي:سنضرب حلفاء إسرائيل من الدول العربية إذا تم استهداف مقرات الحشد
رشيد:العلاقة مع الحبيبة إيران زواج كاثوليكي
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عبر بغداد بأنها ستكون صديقة إسرائيل
الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
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