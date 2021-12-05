العراق يسبق إيران في تسليم سجنائها!

العراق يسبق إيران في تسليم سجنائها!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى السفير الإيراني إيرج مسجدي بوزير العدل سالار عبد الستار، الأحد، وطلب منه تفعيل مذكرة تبادل السجناء بين البلدين وذكرت وزارة العدل في بيان: أنه  تم التباحث الجانبان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.وأضاف أنه “جرى بحث كيفية تبادل المحكومين والسجناء بين البلدين”. وقد أبدى الوزير ، “الاستعداد لمبادلة السجناء الذين امضوا المراحل القانونية وتم اعتبارهم بانهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة لمبادلتهم من قبل المؤسسات المعنية”. واتفق السفير الايراني ووزير العدل العراقي على “اتخاذ اسلوب مماثل حول السجناء الايرانيين في اقليم كردستان العراق”.

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