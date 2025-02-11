العراق يسترد آثاراً تعود للحقبة الآشورية من سويسرا واليابان

العراق يسترد آثاراً تعود للحقبة الآشورية من سويسرا واليابان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، استرداد آثار عراقية من اليابان وسويسرا، فيما اوضح وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، أن الآثار ندارة وتعود للحقبة الآشورية.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني الخاص بتسليم مجموعة من الآثار العراقية الى وزارة الثقافة، “انطلاقاً من استراتيجية الاسترداد التي انتهجتها الوزارة تم استرداد عشرات الآلاف من القطع الآثارية المهربة”، لافتاً الى أن “عملية الاسترداد مثلت واحدة من أبرز التحديات التي واجهت العمل الدبلوماسي كونها تتطلب تواصلاً مع دول ومنظمات دولية للمحافظة على الممتلكات الثقافية”.وأشار الى أن “القطع الآثارية المستردة ليست مجرد قطع، وإنما تعد جزءاً من الهوية الوطنية، وهي شاهد على عراقة حضارة العراق”، داعياً “لبذل الجهود المشتركة لاستعادة الآثار العراقية من الخارج”.ومن جانبه، قال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، “نشكر وزارة الخارجية على استعادة الآثار العراقية المهربة وإعادتها الى الوطن بعد سرقتها من اللصوص خلال فترات سابقة”.وأشار الى أن “رئيس الوزراء أكد في جميع المحافل الدولية على ضرورة التعاون مع العراق لاسترداد الآثار العراقية المهربة”، لافتاً الى أنه “تمت استعادة آثار عارقية نادرة ومعروفة تعود الى الحقبة الآشورية كانت قد سرقت في وقت سابق”.

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