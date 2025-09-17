العراق يستغل ضربة قطر بالدفاع عن إيران وعدم استهدافها مجدداً من قبل إسرائيل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، طرح مبادرة عقد اجتماعات مشتركة بين العراق ودول الخليج وإيران لمناقشة التهديدات الإسرائيلية المتكررة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في جمهورية الجزائر أحمد عطاف، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والجزائر، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية”.وطرح حسين بحسب البيان، “مبادرة لعقد اجتماعات مشتركة بين العراق ودول الخليج وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة تهديدات الكيان الإسرائيلي المتكررة، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول الجوار وتحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والأمني”.وأشار إلى، أن”اعتداءات الكيان الإسرائيلي تؤدي إلى تداعيات خطيرة، فضلاً عن تأثيرها على أسعار النفط والغاز، وانعكاساتها على استقرار دول المنطقة مثل إيران وتركيا ومصر والأردن”.من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائري، أن”بلاده بحكم عضويتها في مجلس الأمن، ستعمل على تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية لإبراز خطورة تهديدات الكيان الإسرائيلي”، مشدداً على أن”استمرار هذه الاعتداءات يشكل خطراً متزايداً على شمال أفريقيا والمنطقة بأكملها”.

