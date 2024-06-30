العراق يستورد (خوخ ونكتارين)بـ(27) مليون دولار من تركيا خلال ستة أشهر

العراق يستورد (خوخ ونكتارين)بـ(27) مليون دولار من تركيا خلال ستة أشهر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارتفعت صادرات الخوخ والنكتارين التركية، إلى العراق منذ مطلع العام 2024 الحالي ولغاية الآن، اذ تجاوزت حاجز 27 مليون دولار.وصرح رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجة، خير الدين أوجاك، بأن تركيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الصين وإيطاليا بإنتاج سنوي للخوخ يبلغ مليون و 76 ألف طن، وإزمير هي واحدة من المراكز المهمة في إنتاج الخوخ.وأضاف تشاك، أن “تركيا صدرت الخوخ والنكتارين إلى العراق  حيث ارتفع حجم صادرات هذين المنتجين إلى 27.4 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ 3.7 مليون دولار، بزيادة قياسية بلغت 640 في المئة.يذكر ان افشل وزارة في العراق هي وزارة الزراعة بزعامة القيادي في حزب الدعوة المدعو عباس المالكي.

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