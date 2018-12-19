العراق يسعى لزيادة انتاجه النفطي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد تقرير لموقع “سندي غيت” البريطاني، الاربعاء، انه وبناء على نمو انتاجه النفطي فان العراق يسعى الى رفع انتاجه الى خمسة ملايين برميل يوميا عام 2019 حيث تواصل بغداد التحديات الاقتصادية بما فيها تكاليف اعادة الاعمار الكبيرة.وذكر التقرير ، أن ” وزير النفط العراقي اوضح انه لاينبغي ان يقف عائق في طريق بغداد لتعزيز طاقته الانتاجية من النفط الخام الى 5 ملايين برميل عام 2019، رغم ان هذا الجدول قد يتعارض مع خطط منتجي النفط الخام لخفض الانتاج في العام نفسه”.واضاف أن ” اهداف سعة الانتاج لدى بغداد قد يأتي على حساب تعاونها الضعيف مع اعضاء اوبك الاخرين والذين يسعون الى تعزيز اسعار النفط الخام ، وكجزء من هذا التحالف ، فان العراق كان قد وافق على المشاركة في قرار المجموعة في 7 كانون الاول الماضي بخفض انتاج المنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر”.وتابع أن ” هناك اشارة واضحة فيما اذا كانت الحكومة العراقية ستستأنف ضخ الكميات الكاملة من نفط كركوك عبر خط الانابيب الذي يمتد في شمال العراق ومنه الى ميناء جيهان التركي “.واشار التقرير الى أن “انتاج العراق ارتفع بنسبة 6 بالمائة في عام 2018 بفضل الانتاج القوي من حقول النفط الجنوبية حيث تمثل هذه الصادرات ما نسبته 95 بالمائة من واردات الحكومة العراقية ، فيما يدعم وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان بالكامل خطط بغداد لتحقيق قدرة انتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا عام 2019 وقدرة تصديرية تبلغ 3.8 مليون برميل يوميا”.