العراق يسلم تركيا 188 طفلا من أبناء دواعشها

العراق يسلم تركيا 188 طفلا من أبناء دواعشها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شرعت محكمة التحقيق المركزية بتسليم 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش الإرهابي في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ، إن “محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق”.وأضاف بيرقدار أن “هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم”، لافتا إلى أن “عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم”.وتابع أن “التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف.

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