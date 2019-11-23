العراق يشارك بثلاثة اندية في دوري ابطال آسيا

العراق يشارك بثلاثة اندية في دوري ابطال آسيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن توسيع عدد الأندية المشاركة في دوري ابطال آسيا 2021.وذكر موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، أن “لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قررت اعتماد تحقيق المزيد من التطوير في بطولة دوري أبطال آسيا، التي تعتبر بالفعل من ضمن أبرز مسابقات الأندية في العالم”.وأضاف أن “ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم السبت في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبيل إياب نهائي دوري ابطال آسيا 2019 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي”.وأوضح أنه “تم خلال الاجتماع صادقت اللجنة أيضاً على اعتماد خطوة لتطوير مسابقات المنتخبات الوطنية، وفق إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد لجعل كرة القدم الرياضة الأولى في القارة، حيث تقرر استحداث أسبوع كرة القدم في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر”.وبين أن “لجنة المسابقات، عقدت اجتماعها الثاني للدورة 2019-2023 برئاسة تان كووك توان، حيث تم الاطلاع على مقترح توسيع دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، وبحيث يرتفع عدد الاتحادات الوطنية المشاركة فيها من 12 إلى 20، تعبيراً عن مبدأ الشمولية والادماج في الاتحاد القاري”.وأضاف تران، بحسب الموقع، “بعد أن شهدنا ارتفاع المستوى الفني ومستوى المنافسة في كأس آسيا 2019، أنا واثق أن بطولاتنا للأندية ستشهد ذات التأثير الإيجابي”.واكمل أنه “من خلال قرار توسيع دوري أبطال آسيا، فإن المزيد من الاتحادات الوطنية ستحصل على فرصة معايشة مسابقات الأندية على أعلى مستوى، وبالتالي يحصل اللاعبون والمدربون على المزيد من فرص التطوير، وترتفع الموارد المادية للأندية المتنافسة”.واتم “حسب النظام الجديد فإن عدد مقاعد أفضل 6 اتحادات وطنية في التصنيف من كل منطقة سيبقى على حاله دون تغيير، ولكن سيتم منح مقاعد إضافية للاتحادات الوطنية المصنفة من 7 إلى 10، وسوف يتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا اعتباراً من نسخة 2021”.يذكر أن العراق يقع في المركز التاسع من حيث تصنيف الاتحادات الرياضية بالقارة الاسيوية وبالتالي سيشمله قرار زيادة الأندية. 

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