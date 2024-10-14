العراق يشارك في اجتماعات الدورة (149) للإتحاد البرلماني الدولي

العراق يشارك في اجتماعات الدورة (149) للإتحاد البرلماني الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يشارك العراق في الدورة 149 للإتحاد البرلماني الدولي، بوفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السويسرية جنيف.وقال المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ، ان “الوفد العراقي النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وصل إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة في اعمال الدورة (149) للأتحاد البرلماني الدولي للفترة من 12 – 17 تشرين الأول 2024، والإجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني الدولي”. وأضاف، أن “ملفات فلسطين والاعتداءات الصهيونية على لبنان ودول الجوار تتصدر مناقشات الوفد العراقي الذي ضم عددًا من رؤساء واعضاء اللجان النيابية، للمشاركة   في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماع الطارئ للأتحاد البرلماني العربي، فضلًا عن مناقشة  التشريعات الناظمة للذكاء الاصطناعي”.

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