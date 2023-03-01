العراق يشارك في اجتماع حركة عدم الانحياز للتعافي بعد جائحة كورونا في العاصمة باكو

العراق يشارك في اجتماع حركة عدم الانحياز للتعافي بعد جائحة كورونا في العاصمة باكو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد متوجهاً إلى جمهورية أذربيجان.وبحسب بيان صدر عن مكتبه ، فإن رشيد سيشارك في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا، والذي سيعقد في العاصمة الأذرية باكو للفترة من 2-3 آذار 2023.ويرافق رشيد، بحسب البيان وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الصحة صالح مهدي  الحسناوي.

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