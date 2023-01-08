العراق يشارك في اعمال الدورة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية

العراق يشارك في اعمال الدورة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اجتماعاً للجنة المستدامة للشؤون السياسية؛ لمناقشة مجموعة من القرارات المهمة، وذلك في افتتاح اعمال الدورة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية، التي انطلقت في ولاية انطاليا التركية.واكد المندلاوي خلال ترؤسه وادارته للجلسة، بحسب بيان ، أن “العراق انتخب نائباً لرئيس الجمعية، ورئيساً للجنة المستدامة للشؤون السياسية في الجلسة العامة الثانية عشر عام 2019، وبسبب تزامن إقامة الانتخابات البرلمانية في العراق عام 2021، مع موعد اجتماع اللجنة لم تتمكن بغداد من استضافتها في وقتها”، مشيراً إلى أن “التطورات السياسية الدولية تتطلب مزيداً من النقاش للوصول إلى تفاهمات عليها”.وأوضح المندلاوي، أن “هناك 9 مشاريع قرارات قيد المناقشة منذ الاجتماع الأخير للجنة عام 2019″، داعياً الوفود المشاركة الى “إبداء ملاحظاتها عليها لإجراء التعديلات التفصيلية لمشاريع القرارات خلال اجتماع اللجنة الدائمة المقبل”.وبحسب البيان، “أبدى الوفد النيابي العراقي دعمه للقرارات المتخذة من قبل الجمعية البرلمانية الاسيوية، مجدداً موقف مجلس النواب الثابت حول القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في انشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعم القرارات المتعلقة بهذا الصدد”.وتابع البيان، أن “الاجتماع ناقش مشاريع القرارات التالية ( نحو برلمان آسيوي، الحوكمة الرشيدة، سيادة القانون والتمكين القضائي، الممارسات البرلمانية الجيدة، بناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، الحكومات والبرلمانات الاسيوية من اجل الازدهار في اسيا، دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني، التنمية المتناغمة من خلال الديمقراطية، التعاون بين اعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية وتعزيز التعددية”.

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