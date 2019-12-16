العراق يشارك في البطولة الآسيوية للمواي تاي في أبو ظبي

العراق يشارك في البطولة الآسيوية للمواي تاي في أبو ظبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توجه وفد المنتخب الوطني للمواي تاي، الى امارة أبو ظبي للمشاركة في بطولة آسيا للمتقدمين والشباب.وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في تصريح  صحفي، إن “وفد المنتخب للمواي تاي، غادر صباح اليوم من مطار بغداد الدولي، متوجهاً الى امارة أبو ظبي للمشاركة في بطولة آسيا للمتقدمين والشباب”.وأوضح علك، أن “ العراق سيشارك بعشرة لاعبين في البطولة القارية ولفئتي الشباب والمتقدمين، حيث يسعى جميع اللاعبين الى تقديم مستويات تشرف اسم العراق”، معرباَ عن امله في “تحقيق العديد من الميداليات الملونة”.يذكر أن البطولة ستقام في العاصمة الإماراتية ابو ظبي للفترة من 16 ولغاية 22 كانون الأول الجاري. 

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