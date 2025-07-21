العراق يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادرت بعثة المنتخب العراقي للناشئين والشباب، يوم الإثنين، إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب، احمد الغراوي في حديث صحفي، إن “البعثة العراقية غادرت بغداد اليوم متوجهة الى ماليزيا بعد إكمال اللاعبين لبرنامجهم التحضيري الذي تضمن معسكراً داخلياً مكثفاً في مدينة أربيل، استمر لمدة 24 يومًا، أعقبه معسكر خارجي في الأردن دام 14 يوماً”.

وأضاف أن “المنتخب سيخوض أولى مواجهاته في البطولة مطلع الأسبوع المقبل، وسط تطلعات كبيرة لتسجيل حضور مميز باسم العراق في المنافسات الآسيوية”.

واشار إلى أن “التوقعات تشير إلى أن المنتخب، ومن خلال مستويات اللاعبين سيحقق نتائج إيجابية تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الكادرين التدريبي والإداري، والدعم الذي حظي به الفريق من الاتحاد واللجنة الاولمبية المعنية برعاية الرياضيين والاتحادات”.