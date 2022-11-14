العراق يشارك في بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للسيدات

العراق يشارك في بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للسيدات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر اليوم الاثنين وفد منتخبنا الوطني للسيدات الى العاصمة الاردنية عمان، لخوض منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستنطلق بعد غدٍ الأربعاء بمشاركة 10 منتخبات.وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي في حديث صحفي ،الاتحاد يعول بشكل كبير على لاعباتنا الحاليات اللاتي قدمن مستويات مميزة في البطولة التي اختتمت مؤخرا في محافظة دهوك.وبين ان الملاك التدريبي بقيادة المدرب راندي متي ومساعديه طارق ناظم وسنكر مصطفى ورافي خاص يعلمون جيداً المنتخبات المنافسة في المجموعة الأولى التي تضم الى جانب منتخبنا كلا من (السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين)، لذا نطمح تقديم مستويات مميزة بعد إنقطاع دام لسنوات عدة.واختتم الحديث : نطمح ان يختتم هذا العام بإنجاز مهم للطائرة العراقية بعد الوسام النحاسي الذي حققه ليوث الرافدين في بطولة إتحاد غرب آسيا التي اقيمت في المملكة العربية السعودية.

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