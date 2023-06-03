العراق يشارك في حفل تنصيب الرئيس التركي أردوغان

العراق يشارك في حفل تنصيب الرئيس التركي أردوغان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان مقتضب ،اليوم السبت، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين سيحضر اليوم في حفل تنصيب الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، ممثلاً عن حكومة جُمْهُوريَّة العراق”.يذكر ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تلقى دعوة رسمية من اردوغان لحضور مراسم اليمين الدستورية لتنصيبه رئيساً لتركيا.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي لتهنئته بفوزه برئاسة تركيا.وسيحضر ما لا يقل عن 20 رئيس دولة و45 وزيرا مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة السبت 3 يونيو، حسبما نقلت وكالة “تاس” عن مصدر تركي.

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