العراق يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

العراق يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بمصر.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، شارك في النسخة الثانية من قمّة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ٢٠٢٢ والتي تُعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر قمة المناخ COP 27.، خلال القمة، التي يترأسها بالشراكة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة عدد من القادة والمسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها”.وأضاف، أنه ” تم بحث أبرز المشاكل البيئية والتحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وتأثيراتها على المستوى العالمي”.

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