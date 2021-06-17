العراق يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

العراق يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
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 أنقرة/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، الخميس، على رأس وفد عراقي للمشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي.وذكر بيان للوزارة،  أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المرافق له وصل اليوم، اليوم، إلى مدينة أنطاليا التركيّة للمُشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران”.وأضاف، أن “المنتدى يشارك فيه كبار المسؤولين على مستوى الرؤساء، ووزراء الخارجيّة، ويفتتح المُنتدى رئيس الجمهوريّة التركيّة السيّد رجب طيب أردوغان”.وأشار الوزير، إلى أن “من المُؤمل ان يعقد الوزير لقاءات ثنائيّة على هامش المُنتدى مع نظرائه المُشاركين لبحث عدد من الملفات المُشتركة”.

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