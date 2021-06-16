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نائب:الحلبوسي وراء فشل البرلمان وانعدام دوره الرقابي
المشهداني:صوتي الانتخابي لصالح احدى القوى الشيعية الولائية
الكاظمي لعشائر صلاح الدين:نعول عليكم في تعزيز الوحدة الوطنية
العراق يطالب الجامعة العربية بإرسال مراقبين لمراقبة الانتخابات
الكاظمي يهب بما لايملك..يرسل حصة الإقليم المالية دون أن تستلم بغداد ديناراً واحداً من إيرادات بيع النفط والمنافذ بموجب إتفاق قانون الموازنة
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الكاظمي يهب بما لايملك..يرسل حصة الإقليم المالية دون أن تستلم بغداد ديناراً واحداً من إيرادات بيع النفط والمنافذ بموجب إتفاق قانون الموازنة
القانونية النيابية:تهرب ضريبي بمليارات الدولارات من قبل شركات عائدة للقوى السياسية المتنفذة
الاقتصاد النيابية:التيار الصدري وراء رفع سعر صرف الدولار
لبنان تشكر الكاظمي على إعادة أضواء الملاهي وغيرها من الاماكن السياحية جراء تقديم النفط العراقي مجانا
العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز “العلاقة المائية” مابين البلدين
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إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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