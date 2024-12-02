العراق يطالب محاسبة إسرائيل جراء جرائمها في فلسطين ولبنان

العراق يطالب محاسبة إسرائيل جراء جرائمها في فلسطين ولبنان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية قحطان طه خلف، الاثنين،دعوة العراق لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه في فلسطين ولبنان ،وقال خلف للإعلام الرسمي ، إننا “مثلنا اليوم العراق في الاجتماع الخاص باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، وحقيقة العراق مواقفه ثابتة في دعم الاشقاء بفلسطين ودعم القضية الفلسطينية وحق فلسطين بتقرير المصير وإنشاء دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.وأضاف، “في هذا الإطار كانت كلمه العراق التي أكدنا فيها ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على ما تم ارتكابه من جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي وارتكاب المجازر في غزه وكذلك الاعتداءات المتكررة على جمهورية لبنان الشقيقة وكذلك على أراضي ومدن جمهورية سوريا الشقيقة، والعراق داعم لأشقائه العرب”.وتابع “دعونا المجتمع الدولي الى ايقاف هذه الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ودعواته لتوسيع نطاق الحرب، ودعونا كذلك جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وعودة اللاجئين”.وأشار “اثنينا كذلك على قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكره اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الغاصب وكذلك وزير جيشه السابق بما ارتكبوه من جرائم بحق الانسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية وكذلك طالبنا جميع الدول تطبيق هذا القرار والقاء القبض على هذه الشخصيات المجرمة ومحاسبتها”.

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