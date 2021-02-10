العراق يطلب التمويل المالي من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ”بعض” المشاريع

العراق يطلب التمويل المالي من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ”بعض” المشاريع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، مع كل من ممثل البنك الدولي رمزي نعمان، ومؤسسة التمويل الدولية، في العراق، بلال صفير لتأمين لقاح كورونا.وذكرت وزارة التخطيط في بيان ، أنه “بحث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، مع كل من ممثل البنك الدولي رمزي نعمان، ومؤسسة التمويل الدولية، في العراق، بلال صفير، افاق التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها، دعم جهود الحكومة العراقية فيما يتعلق بتأمين اللقاحات ضد فيروس كورونا، وتمويل مجموعة من المشاريع في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين”.كما شهد اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي، في وزارة التخطيط، “بحث آليات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، وطبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمكين القطاع الخاص العراقي”.

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