العراق يعالج الغاز المستخرج

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفق العراق مع شركة أوريون الأمريكية، الثلاثاء، على معالجة الغاز المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي العملاق.وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة في بغداد بين ممثلي وزارة النفط والشركة الأمريكية ببناء منشآت لتجميع الغاز من الحقل الواقع في جنوب العراق وتحويله إلى وقود قابل للاستخدام.وينتج الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة أكثر من 40 ألف برميل يوميا من النفط و25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.والعراق مستمر في حرق الغاز المصاحب للخام في حقول النفط نتيجة نقص المنشآت الخاصة بمعالجته لتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.