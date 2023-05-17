العراق يعتزم فتح سفارات جديدة له في العالم من ضمنها ايرلندا

العراق يعتزم فتح سفارات جديدة له في العالم من ضمنها ايرلندا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق – يعتزم العراق فتح سفارة في العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة القريبة المقبلة. وقالت وزارة الخارجية في بيان، صدر عنها اليوم ، إن السفيرة الإيرلندية لدى العراق والمقيمة في عمان ماريان بولجر ألتقت السفير حيدر منصور العذاري رئيس دائرة أوروبا في بغداد أمس “أعربت عن تطلعها للعمل مع كادر السفارة العراقيَّة التي سيجري افتتاحها في العاصمة الإيرلندية دبلن قريباً”. وأكدت السفيرة الإيرلندية، “استعداد حكومتها لتقديم كافة أشكال الدعم للعراق وخصوصاً في المجالات الإقتصاديَّة والأمن الغذائيّ، فضلاً عن تقديم الدعم للحكومة العراقيَّة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصاديَّ”، مشيدة بـ “الإستقرار الأمنّي والإقتصاديّ الذي يشهده العراق حالياً”. وقدم العذاري تهانيه لبولجر بـ”مناسبة تقديم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة و مفوضة فوق العادة لسفارة إيرلندا المعتمدة لدى جمهوريَّة العراق في الأردن”، مبدياً تطلعه لـ “توثيق التعاون بين العراق وإيرلندا في المجالات كافة وخاصةً فيما يتعلق منها بالجوانب السياسيَّة والإقتصاديّة”، وفق البيان. يذكر ان مجلس الوزراء وافق في 11 آب 2022، على فتح سفارة للعراق في دبلن.

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