العراق يعلن عن استعداده لدعم السلام في السودان

العراق يعلن عن استعداده لدعم السلام في السودان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاربعاء، استعداد العراق في دعم أسس السلام والاستقرار بالسودان، فيما شدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجلاء العراقيين بسلامة.وذكر مكتب رئيس الجمهورية، في بيان ، أن “رشيد، استقبل سفير جمهورية السودان لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن، وأعرب خلال اللقاء، عن قلقه للوضع في السودان”.ونقل البيان، عن رئيس الجمهورية، تأكيده أن “شعب السودان يستحق حكومة منتخبة وقوية تعمل من أجل الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق تطلّعاته المشروعة”.وعبّر رئيس الجمهورية، بحسب البيان، عن أمله “بوقف القتال في السودان وحل المشاكل بالطرق السلمية والحوار بين الأطراف السياسية وبما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي”.وأشار رشيد، إلى “استعداد العراق لتقديم الدعم من أجل ترسيخ أسس السلام في السودان”، لافتا إلى “أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، وتسهيل عملية إجلائهم وعودتهم إلى العراق بسلام”.من جانبه، قدم السفير السوداني شرحا وافيا الرئيس عن الأوضاع والتطورات التي تشهدها جمهورية السودان.

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