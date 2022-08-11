العراق يقرر الاستمرار في تزويد لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية

العراق يقرر الاستمرار في تزويد لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال حسن ناظم وزير الثقافة والمتحدث باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المجلس قرر رفع الغبن عن الموظفين من حملة الشهادة الإعدادية، وصدر القرار بترفيع حملة تلك الشهادات وصولا إلى الدرجة الرابعة بعدما كانوا يتوقفون عند الدرجة الثالثة، مبينا أن وزارة المالية ستتولى مسألة الترفيع بعد إقرار الموازنة المالية.واستطرد ناظم بالقول إن، مجلس الوزراء قرر أيضا تمديد اتفاق بيع مادة زيارة الوقود إلى لبنان، موضحا أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 أيلول العام 2021.والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق من لبنان.

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