العراق يلغي تأشيرة دخول الإيرانيين تنفيذاً لأمر خامئني

العراق يلغي تأشيرة دخول الإيرانيين تنفيذاً لأمر خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الثلاثاء، أن حكومة بلاده تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران بشكل تدريجي.وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران عقب وصوله إلى إيران في زيارة رسمية، إنه “يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني يوميا.وعن محاور زيارته قال الوزير إنه اجتمع مع نظيره الإيراني، أنه “خلال هذا الاجتماع “ناقشنا موضوع ضمان الأمن في الحدود المشترکة بین البلدین والعدید من القضایا ذات الاهتمام المشترك بما فيها المعابر غیر الشرعیة للحدود والاتجار بالمخدرات والبشر.وأضاف أن “تفشي وباء کورونا کان له أثر سلبي علی حركة الزوار بين البلدين وبعد السیطرة علی هذا المرض، فقد شهدنا فتح ممرات جویة بین البلدین وإلغاء التأشیرات للمسافرین جواً بین العراق و إیران”.وفي إشارة إلى تكلفة الرحلات الجوية قال الغانمي “نعمل على توفير التسهيلات اللازمة لزوار الأربعين”.يذكر ان الإرهابي إبراهيم رئيسي طلب من الرعديد الكاظمي خلال اتصال هاتفي في الأسبوع الماضي السماح لملايين الزوار الإيرانيين الدخول للعراق .والكاظمي رد عليه تأمر سيدي.

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